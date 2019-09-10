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Новости Одессы и Одесской области

Скандальный шлагбаум на 13-й станции Фонтана планируют восстановить

Скандальный шлагбаум на 13-й станции Фонтана планируют восстановить

Из-за хаотичной парковки на 13-й станции Большого Фонтана в департаменте транспорта Одесского горсовета рассматривают вариант возвращения шлагбаума.

Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи Александр Илько после аппаратного совещания в мэрии.

«Это привело к серьезному, пока неконтролируемому стихийному паркованию: транспортные средства паркуются на проезжей части, что усложняет даже в случае серьезной ситуации проезд спецтранспорта. Но кроме того, автотранспорт паркуется на пешеходных зонах», — сказал директор департамента.

Чиновник считает, что шлагбаум там нужен — без него не будет регулирования проезда. Но также добавил, что есть два варианта решения проблемы с автохамами: шлагбаум или контроль паркинга парковочными инспекторами.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” выясняла, сколько в Одессе стоит проехать к морю через шлагбаум, а также мы писали, как на 13 станции Большого Фонтана активисты несколько раз сносили шлагбаум. Кроме того,  “Одесская жизнь” размышляла, спасут ли шлагбаумы пляжи от транспортного коллапса.

 

 

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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