Шлагбаумы на пляжах спасут от транспортного коллапса?

Каждый год в разгар курортного сезона в Одессе можно запросто снимать блокбастер о платном доступе к морю. Пожалуй, главная роль досталась бы борцам с «парковочными бизнесменами», которые устанавливают шлагбаумы при въезде на пляж, требуя денег с автомобилистов. С ними регулярно воюют активисты. Одни пытаются доказать, что промысел незаконный. Например, в суде. Другие настроены более радикально: к великому восторгу горожан просто сносят шлагбаум. Так, например, недавно поступил активист и будущий депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на 13-й станции Фонтана. Но радость была недолгой. Впрочем, уже не в первый раз.

Почему так происходит, чем руководствуются одесситы, бизнесмены и городские власти, и нужны ли, на самом деле, ограничения на съездах к морю?

Непотопляемый шлагбаум

На 13-й станции Большого Фонтана спуск к морю на машине оценили в 50 гривен. Платить отдыхающие не хотят. Многие паркуются подальше и идут на пляж пешком. При этом возмущаются: мол, ковылять по спуску под палящим солнцем – занятие не из приятных.

– Вы когда-нибудь ездили на море с детьми? – сетует одесситка Юлия. – Мне, например, тяжело, оставив в нескольких сотнях метров машину, нести сумку, пакет с игрушками, надувной мяч, круг, лодочку и при этом держать ребенка за руку или вообще нести, потому что у него ножки устали.

Впрочем, работников частных фирм жалобами не проймешь. Их цель – подзаработать за сезон. Так что они умудряются вернуть шлагбаум на место даже после того, как его убрали. Так, не прошло и нескольких часов, как преграждающее устройство на 13-й Фонтана восстановили и снова стали собирать деньги.

Многие шутят: мол, шлагбаум на Фонтане – «непотопляемый». От него пытались избавиться еще с тех пор, как впервые установили в 2011 году. Причем как-то лично Дарт Вейдер. Но даже Темный Лорд оказался бессилен: шлагбаум снова вырос на том же месте.

Чем выше тариф, тем чище воздух!

Несмотря ни на что, активисты не отчаиваются. Тот же Артем Дмитрук признался, что не намерен сдаваться, и собирается заглянуть и на другие пляжи, где также берут плату за проезд. К примеру, на Фонтанку, в район «Продмаша» и в Лузановку. Если поднять документы, то выясняется, что территория, на которой расположены преграждающие устройства, не везде целиком принадлежит частникам. Участок на 13-й Фонтана – так уж точно.

Так, в июне Приморский районный суд Одессы постановил убрать там контрольно-пропускной терминал, а парковочные сборы КП «Одестранспарксвервис» и предпринимателя, управляющего парковкой, признал незаконными. Согласно данным в Едином реестре судебных решений, ответчиков обязали не препятствовать свободному, а главное бесплатному проезду транспорта.

В свою очередь, «парковщики» уже подали апелляцию. По их словам, лишь с помоью шлагбаума можно урегулировать нескончаемый поток машин направляющихся к морю. А еще — сохранить экологически чистой прибрежную зону.

– Нам необходимы такие контрольно-пропускные пункты, причем с максимальными тарифами, – считает и.о. директора «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич. – Только так мы сможем добиться того, чтобы наш морской воздух не был наполнен пылью, дымом и выхлопными газами. Так что, чем выше тариф, тем лучше и чище наш воздух!

Есть мнение

С чиновником согласны многие одесситы. Мол, пропускные пункты на пляжах помогут избежать скопления машин и пробок, снизят риск аварий и уберегут от желающих подъехать на машине чуть ли не к самой воде.

В то же время, горожане против того, чтобы деньги за въезд оседали в карманах бизнесменов. Говорят, было бы неплохо, если бы средства, собранные парковщиками, использовали на благо города. Например, строили детские площадки, сажали деревья и ремонтировали трамваи. Такого мнения, к примеру, придерживается известная в городе общественница, сотрудник патрульной полиции Зоя Мельник.

– Если мои деньги пойдут на благоустройство склонов, где будут ухоженные тропинки, дорожки для велопрогулок, кустарники, цветы, пандусы, скамейки и урны, то я вовсе не прочь заплатить, – подчеркнула активистка.

А как у них?

Во многих странах Европы принято ставить паркоматы. Их контролирует полиция. Выбил таллончик – проезжай. Не хочешь – плати штраф.

В Германии полно платных парковок. Платят все поголовно. А деньги идут в бюджет.

В Америке ввели высокие налоги для автомобилистов, чтобы избавиться от пробок. Так, в Нью-Йорке, заоблачной ценой проезда по мосту регулируют количество машин на Манхеттене. В то же время для местного населения там бесплатно курсирует паром.

В китайском Пекине почти нет платных парковок. Там, где они есть, можно договориться с парковщиком о приемлемой скидке.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, сколько в Одессе стоит проехать к морю через шлагбаум, а также мы писали, как на 13 станции Большого Фонтана активисты несколько раз сносили шлагбаум.

Яся Шиловская

Фото: Артем Виноградов