Новости Одессы и Одесской области

Скандал: одесситы выгоняли переселенку из города и угрожали воткнуть нож в спину (видео)

Скандал: одесситы выгоняли переселенку из города и угрожали воткнуть нож в спину (видео)

В Одессе возник конфликт между женщиной-переселенкой и двумя местными мужчинами, живущими по соседству. Они выгоняли женщину из города, ведь «Одесса строилась не для переселенцев».

Видео скандала распространили одесские телеграмм-каналы.

Конфликт одесситов с переселенкой произошел на улице Академической.

Мужчины, придя в дом, где проживает женщина, потребовали от нее вернуться туда, откуда она прибыла.

Ведь, как они говорят, «Одесса строилась не для переселенцев». И один из мужчин отмечает, что он здесь проживает 40 лет.

Агрессивно настроенные мужчины предостерегли женщину, чтобы она ходила и оглядывалась, потому что могут ей воткнуть нож в спину.

На сегодняшний день в Одессе проживает много переселенцев. Кто приехал в наш город с 2014 года и уже может здесь считаться местным жителем, ведь люди устраиваются на работу, покупают жилье, рожают детей, отправляют их в одесские учебные заведения. Кто переехал в город у моря с началом войны.

А еще Одесса гостеприимно встречала обездоленных украинцев, оставшихся без крова после подрыва Каховской дамбы. Нашлись свободные места даже эвакуированным животным, не говоря уже о людях.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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