Скандал: одесити виганяли переселенку з міста та погрожували встромити ніж у спину (відео)

Відео скандалу розповсюдили одеські телеграм-канали.

Конфлікт одеситів з переселенкою трапився на вулиці Академічній.

Чоловіки, прийшовши до помешкання, де проживає жінка, почали вимагати від неї повернутися туди, звідки вона прибула.

Адже, як вони стверджують, “Одеса будувалася не для переселенців”. І один з чоловіків наголошує, що він тут проживає аж 40 років.

Агресивно налаштовані чоловіки застерегли жінку, аби вона ходила й оглядалася, бо можуть їй встромити ножа у спину.

На сьогодні в Одесі проживає багато переселенців. Хто приїхав до нашого міста з 2014 року і вже може тут вважатися місцевим мешканцем, адже люди влаштовуються на роботу, купують житло, народжують дітей, відправляють їх до одеських закладів освіти. Хто переїхав до міста біля моря з початком війни.

А ще Одеса гостинно зустрічала знедолених українців, які залишилися без даху над головою після підриву Каховської дамби. Знайшлися вільні місця навіть евакуйованим тваринам, не кажучи вже про людей.

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