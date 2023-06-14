Спасенные животные из Херсонской области находят новые дома у одесситов

Одесские зоозащитники спасли из подтопленной Херсонской области минимум 175 домашних любимцев. Одесситы пришли на помощь волонтерам и разбирают из центров адаптации спасенных собак и кошек.

Об этом на брифинге в «Ukraine Media Center Odesa» рассказала глава ОО «Закон природы» Яна Титаренко.

По ее словам, одесситы в первые дни разобрали почти всех животных. Осталось только 20, это в основном старые или больные.

Также волонтеры рассказали, что до домашних и диких животных, таких как коровы, козы, куры, домашняя птица, они добраться не успели и те погибли.

Волонтер Алексей Билецкий рассказал, что трагическая судьба постигла лошадей на оккупированных подтопленных территориях. По его словам, есть непроверенная информация, что все кони в конном клубе «Буцефал» в городе Олешки во время наводнения погибли.

Ранее мы писали об эвакуации животных в Одессу из Херсона.

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