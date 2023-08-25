Одесский городской совет будет предоставлять компенсацию за проживание переселенцам

Порядок предоставления компенсации субъектам хозяйствования, предоставляющих услуги по размещению в местах компактного проживания внутри перемещенным лицам, был согласован 25 августа 2023 во время заседания исполнительного комитета Одесского иского совета. Размер компенсации определен 100 гривен в сутки на одного человека (переселенца).

Одесситы, предоставляющие временное жилье официально зарегистрированным переселенцам, могут получить компенсацию из городского бюджета.

Для оформления такой помощи следует обратиться в департамент труда и социальной политики Одесского городского совета.

Компенсация по этому порядку предоставляется за размещение внутренне перемещенных лиц в следующие сроки:

трудоспособные лица – не более 30 дней.

нетрудоспособные лица, лица с инвалидностью I и II групп, многодетные семьи – не более 180 дней.

Эта помощь невозможна, если уже предоставляется компенсация из других источников.

Напомним, чтос 1 августа в Украине изменили порядок выплат переселенцам. Речь идет о госвыплатах на проживание: 3000 гривен в месяц на ребенка или лицо с инвалидностью и 2000 гривен в месяц на взрослого человека. В частности, с этой даты не выплачивается помощь переселенцам, находящимся за границей.

Фото: Одесский городской совет