Прогноз синоптиков на 26 марта: в Одессе объявлено штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 26 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжатся дожди, а также объявлено штормовое предупреждение.
Городские власти Одессы призывают жителей и гостей города проявлять осторожность, свести к минимуму необходимые поездки, в частности для пожилых людей, детей и беременных. Рекомендуется избегать парковки автомобилей под деревьями и возле линий электропередач, а также быть внимательными при передвижении рядом с деревьями, поскольку сильный ветер и дождь могут вызвать падение веток и электрических проводов.
Прогноз погоды в Одессе на 26 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром значительный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-11°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 марта
По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром значительные осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 8-13°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 500-1000 м.