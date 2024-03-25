Прогноз синоптиков на 26 марта: в Одессе объявлено штормовое предупреждение

Городские власти Одессы призывают жителей и гостей города проявлять осторожность, свести к минимуму необходимые поездки, в частности для пожилых людей, детей и беременных. Рекомендуется избегать парковки автомобилей под деревьями и возле линий электропередач, а также быть внимательными при передвижении рядом с деревьями, поскольку сильный ветер и дождь могут вызвать падение веток и электрических проводов.

Прогноз погоды в Одессе на 26 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром значительный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-11°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 марта

По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром значительные осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°C тепла, днем 8-13°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 500-1000 м.