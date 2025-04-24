Об этом заявил накануне в телеэфире спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Для них очень важен символизм, как в принципе и в советской школе агитпропа, где много внимания уделяли именно датам. Этот мифодизайн по-советски он действенный, это правда, и в смысле информационных технологий россияне не отстают. И к подобным датам они пытаются что-то показать и чего-то достичь», – сказал Плетенчук.

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Также он добавил, что для того, чтобы продемонстрировать те или иные успехи, российское военное руководство никогда не жалеет ни боеприпасов, ни собственного личного состава.

Напомним, в ночь на 23 апреля Одесса и пригород оказались под массированным ударом вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из сел повреждены частные дома и автомобили, пробит водопровод – населенный пункт остался без воды.

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Источник: odesa.novyny.live