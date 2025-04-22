Как сообщалось, россияне применили новую тактику: сначала они запустили 1 дрон в Одессу, просто круживший над городом и разряжающий силы ПВО, чтобы уменьшить шансы сбивания других дронов. Остальные БПЛА ждали удобного мгновения, чтобы массированно ударить.Такую атаку можно сравнить с ковровой бомбардировкой.

«Это был самый массированный налёт дронов Shahed-136 на Одессу за всё время полномасштабного вторжения», — написал в своём блоге военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, предыдущий рекордный налёт произошёл ровно месяц назад — 20 марта.

«Маньяк Путин наглядно демонстрирует, чего на самом деле стоят его слова о каком-то «перемирии». Тем, кто до сих пор живёт в розовом «манямирке», очередная пощёчина — мира с маньяками быть не может», — считает Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что несмотря на эмоции, вопрос усиления ПВО для Одессы, как был, так и остаётся актуальным.

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На утро известно, что вражеские дроны повредили жилые дома в густонаселенном районе Одессы. Пострадали многие квартиры. Возникли пожары. Также повреждена гражданская инфраструктура, транспорт.

По информации мэрии, в трех школах города выбито в целом более 90 окон. Две из них сегодня работают в дистанционном режиме.

Жители Одессы приходят в себя от шока. Информация о пострадавших уточняется.

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