Вечером, когда люди готовились ко сну, враг выпустил по городу около 30 ударных дронов, которые упали в густонаселенном жилом квартале. Возле одной из многоэтажек беспилотник врезался в землю, в результате чего образовалась глубокая воронка диаметром около 3 метров. От взрыва вылетели стекла с нескольких домах.

Как сообщили в мэрии города, в результате ночной массированной атаки пострадали три человека, повреждены жилые дома, школы и автомобили.

Два из трех пострадавших учебных учреждения сегодня работали в дистанционном режиме. В классах выбиты стекла, вылетели оконные рамы. Частично разрушена школа-интернат для слабовидящих детей, на ее территорию упали несколько “шахедов”.

На местах прилетов вспыхнули пожары, в ликвидации которых принимали участие порядка 80 спасателей и 21 единица техники.

Во время ликвидации последствий обстрела в одной из одесских школ произошел сильный взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, взорвался беспилотник, который до этого не сдетонировал.

«Пострадала гражданская инфраструктура, жилые дома, админздание и машины Во время ликвидации произошел сильный взрыв. Взорвался шахед который до этого не сдетонировал. Никто не пострадал, но немного испугались. Несколько минут приходили в себя, но потом продолжили свою работу», – говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Также во время обстрела пострадали спорткомплекс «Шторм» и ресторан.

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Всего, по данным Воздушных сил, в ночь на 22 апреля 2025 года в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины сбито 27 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов.

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