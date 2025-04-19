Как сообщает пресс-служба ведомства, при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 18 апреля около 22:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. В результате пострадали складские помещения фермерских хозяйств, сельскохозяйственная техника и здания.
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«Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной злости России», – сказано в сообщении.
Как сообщала «Одесская жизнь», вечером пятницы, 18 апреля, российские военные совершили комплексное ракетное нападение на Одесскую область, используя баллистические и крылатые ракеты.
В воздушном командовании «Юг» сообщили, что регион атаковали тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя противокорабельными ракетами «Оникс» и тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П.