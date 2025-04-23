Прилет пришелся на частный сектор, пострадали 5 жилых домов. Горело и частное предприятие, огонь охватил пять тысяч кв.м. Ожоги получил 66-летний местный житель, он госпитализирован.

«Вместе со спасателями пожар ликвидировали добровольцы и подразделение Национальной гвардии. Горел трехэтажный жилой дом с рядом расположенным гаражом. А также камыш на площади 300 кв.м», — говорит пресс-спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Кроме того, был сильно поврежден водовод, который питает все село. Коммунальщики уже начали ремонтные работы, уверяют местные чиновники. Однако когда удастся восстановить снабжение, пока неизвестно.

Обломками был поврежден и газовод, который также загорелся пламенем.

Сейчас работает оперативный штаб, который фиксирует убытки местных жителей.

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