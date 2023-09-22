Сигареты в Украине станут еще дороже: когда и на сколько повысят цены

В 2024 году украинское правительство планирует увеличить акцизы на табачные изделия. Это приведет к тому, что стоимость пачки сигарет может возрасти на 14-18 гривен, и самые недорогие сигареты будут стоить в среднем 86 гривен.

Эту информацию раскрыл Ярослав Железняк, член финансового комитета Верховной Рады, на своем канале в Telegram.

Он опубликовал проект бюджета на следующий год, в котором предложено увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 20% – до 1 881,17 гривен за тысячу штук.

С учетом этих изменений, ожидается, что в 2024 году средняя цена самой дешевой пачки сигарет будет около 86 гривен, среднего сегмента – 92 гривны, а премиум – более 110 гривен. Это предположение основано на текущих ценах и предлагаемых ставках акциза.

Повышая акциз на сигареты, правительство Украины следует рекомендациям Евросоюза и планирует поэтапно ежегодно поднимать акцизы на табачные изделия на 20% до 2025 года, пока цены на табачные изделия в нашей стране не приблизится к минимальным в ЕС.

Однако в 2024 году Кабмин не планирует менять ставку акциза на ликероводочные изделия и пиво, а также топливо. Ставка акциза на ликероводочные изделия останется на уровне 133,31 гривны за 1 литр 100% спирта, а на пиво – на уровне 59,82 гривны за 1 литр 100% спирта. Также сохранится акциз на бензин на уровне 213,5 евро тысячу литров, на дизельное топливо – 139,5 евро, а на сжиженный газ – 52 евро.

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Фото: Телеграф