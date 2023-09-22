Цигарки в Україні стануть ще дорожчими: коли і на скільки підвищать ціни

2024 року український уряд планує збільшити акцизи на тютюнові вироби. Це призведе до того, що вартість пачки сигарет може зрости на 14-18 гривень, і найдешевші сигарети коштуватимуть у середньому 86 гривень.

Цю інформацію розкрив Ярослав Железняк, член фінансового комітету Верховної Ради на своєму каналі в Telegram.

Він опублікував проект бюджету на наступний рік, у якому запропоновано збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра на 20% – до 1 881,17 гривень за тисячу штук.

З урахуванням цих змін очікується, що у 2024 році середня ціна найдешевшої пачки цигарок буде близько 86 гривень, середнього сегменту – 92 гривні, а преміум – понад 110 гривень. Це припущення ґрунтується на поточних цінах та пропонованих ставках акцизу.

Підвищуючи акциз на цигарки, уряд України слідує рекомендаціям Євросоюзу і планує поетапно щороку піднімати акцизи на тютюнові вироби на 20% до 2025 року, поки ціни на тютюнові вироби в нашій країні не наблизиться до мінімальних у ЄС.

Однак у 2024 році Кабмін не планує змінювати ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби та пиво, а також паливо. Ставка акцизу на лікеро-горілчані вироби залишиться на рівні 133,31 гривні за 1 літр 100% спирту, а на пиво – на рівні 59,82 гривні за 1 літр 100% спирту. Також збережеться акциз на бензин на рівні 213,5 євро тисячу літрів, на дизельне паливо – 139,5 євро, а на скраплений газ – 52 євро.

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Фото: Телеграф