Как сообщает Служба безопасности Украины, предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях во время полномасштабного вторжения занимались поставками в РФ электронных компонентов для производства ракет и беспилотников.

Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в баллистических и крылатых ракет типа «Х-101», «Калибр» и «Искандер-К».

Часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня «Торнадо-Г» и бортовой навигации вертолета Ка-52.

Схема поставки работала так: предприятия скупали продукцию на территории Украины и других государств и, подменяя конечного потребителя, отправляли в подконтрольную компанию на Ближнем Востоке, которая находится под международными санкциями. А оттуда — российской компании, которая также находятся под санкциями Запада.

Среди конечных потребителей товара — стратегические государственные предприятия рф и предприятия, работающие в структуре военно-промышленного комплекса страны-агрессора, в частности АО «СпецТехМаш».

Задокументировано, что только в течение лета 2022 года участники схемы переправили в Россию более 1,5 тыс. наименований микроэлектроники на общую сумму более 600 тысяч долларов США.

«Во время обысков у должностных лиц компании обнаружены вещественные доказательства их работы в интересах кремля», — говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что задержан один из подозреваемых, у которого обнаружен также российский паспорт. Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По этой же статье готовится сообщение о подозрении другим участникам схемы.