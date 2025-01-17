Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя».

Как сообщили в Службе безопасности, 26-летний местный безработный, которого враг завербовал через Телеграмм-каналы по поиску «легких» заработков, согласился за деньги передавать информацию о военных объектах на территории Измаила.

Маскируясь под девушку, он фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты. Среди потенциальных целей врага были пункты базирования ВСУ, СБУ и пограничников.

Правоохранители своевременно разоблачили агента и задержали по месту жительства.

В мобильныом телефоне мужчины обнаружены доказательства разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Измаильчанину сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и заключили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.