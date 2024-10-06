Шестое октября: история святого Фомы, праздник зачатия Иоанна Предтечи, у кого сегодня именины

В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский календарь). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий, юлианский, календарь, поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

История святого Фомы

Сегодня по новому стилю православные в Украине чтят память святого апостола Фомы – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

6 октября по новому церковному календарю (19 октября по старому) – день чествования святого апостола Фомы, одного из двенадцати ближайших учеников Христа.

Фома, бывший галилейский рыбак из города Панеада, услышав проповедь Иисуса, решил покинуть свое ремесло и стать Его последователем. Он неотступно следовал за Учителем и вошел в круг двенадцати ближайших апостолов.

Этот апостол получил прозвище «Фома Неверующий». Согласно Евангелию, когда Христос воскрес, Фомы не было среди присутствующих. Позже он усомнился в рассказах очевидцев и заявил, что поверит только тогда, когда своими глазами увидит раны от гвоздей на теле Иисуса. Когда апостолы собрались в доме, им явился Господь, и Фома лично убедился в истинности Воскресения. В ответ Иисус сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

После этого случая Фома стал еще более ревностным в вере. Он путешествовал с проповедями по большим территориям, распространяя учение Христа. Апостол основал церкви в Палестине, Парфии, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Жизнь Фомы оборвалась в Индии, где он был заключен за обращение в христианство сына правителя Мелиапора и его супруги. Мощи святого хранятся в Индии, Венгрии, Италии и Афоне.

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Церковный праздник 6 октября по старому стилю

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что по старому календарному стилю сегодня отмечают зачатие Иоанна Предтечи и чтят память святой мученицы Ираиды Александрийской. Узнать больше об этих праздниках можно по ссылке — Церковный праздник 23 сентября: именинники, приметы и запреты на зачатие Иоанна Предтечи

Народный праздник 6 октября — Фома Хлебник

В народном календаре 6 октября называют Фоминым днем ​​или Фомой Хлебником. Традиционно в этот день делают запасы на зиму, наполняя погреба и амбары.

Что не следует делать 6 октября

Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, злословия, сплетен, осуждения и лени. Также осуждаются зависть, алчность, месть и отчаяние.

Народные приметы предостерегают от отказа в хлебе нуждающимся, поскольку это может привести к собственной нищете.

Что можно делать 6 октября

К апостолу Фомы обращаются с молитвами как к покровителю честного довольства и трудолюбивым людям, благодаря за помощь в работе.

По давней традиции на Фому обязательно выпекали каравай или хлеб. Горбушку свежего хлеба отдавали больному человеку, веря в его целебные свойства. Народная мудрость гласит, что сегодня на завтрак следует съесть кусочек хлеба для обеспечения довольства в доме в течение года.

Именины 6 октября

По новому церковному календарю именины празднуют Иоанн, Никанор, Макар, Архип.

По старому стилю именины отмечают Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина, Петр, Иннокентий, Андрей.

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