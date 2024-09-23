Церковный праздник 23 сентября: именинники, приметы и запреты на зачатие Иоанна Предтечи

Что отмечает церковь 23 сентября по новому стилю

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Зачатие Иоанна Крестителя

23 сентября по новому церковному календарю отмечается зачатие Иоанна Крестителя и почитается память святой мученицы Ираиды Александрийской.

Иоанн Предтеча по важности второй святой у христиан после Девы Марии. Как и она, родился он уже у пожилых родителей — священника Захарии и его жены Елисаветы, у которых до этого многие годы не было детей.

Но после долгих молитв Господь даровал им сына, о котором Захарии сообщил архангел Гавриил. Однако священник усомнился в известии ангела, за что упустил возможность говорить. И молчание его продолжалось до того момента, когда нужно было назвать новорожденного мальчика. Захария написал имя «Иоанн» – и после этого к нему снова вернулась способность разговаривать. Более того, он начал пророчествовать о будущем своего сына и заявил, что тот будет Предтечею Господа.

Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Его мать Елисавета, будучи беременной, отправилась к своей сестре Девы Марии, которая недавно получила благую весть о будущем рождении Спасителя. Во время встречи Елисавета сказала Марии: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!».

Царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Иисуса, приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Захария отказался выдать своего сына и священник был убит прямо в храме. Елисавета, спасаясь от преследований, сбежала с Иоанном в пустыню. Через 40 дней после бегства она умерла, а Иоанн вырос одиноко в пустыне, пока не пора выполнить свое предназначение – известить израильский народ о приходе Мессии.

Жизнь и мученичество святой Ираиды

Святая мученица Ираида жила в Александрии в период III-IV веков. Ее отец был священником, и еще в юном возрасте, примерно в 12 лет, Ираида решила посвятить свою жизнь Богу, став монахиней.

Во время правления императора Максенция, когда христиан преследовали, она однажды увидела, как к берегу причалил корабль, на котором были закованы в цепи христиане. Не сомневаясь, девушка присоединилась к ним и была казнена за свою веру вместе с другими мучениками.

Церковный праздник по старому стилю – 23 сентября

Раньше мы делились информацией о праздниках, отмечаемых по старому календарю в этот день. В частности, сегодня чтят память святых мучениц сестер Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Народный праздник 23 сентября

В народном календаре 23 сентября называют Ираида Спирна, или Раиса. Такое имя день получил потому, что в этот период трудно предсказать погоду – она часто меняется.

Что не стоит делать 23 сентября

В этот день, как и в любой другой, Церковь напоминает о необходимости избегать ссор, сплетен, сквернословия, а также запрещает зависть, осуждение и алчность. Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы предостерегают от принятия важных решений, поскольку в этот день все может пойти не по плану. Супругам лучше избегать ссор, поскольку это может привести к затяжным проблемам в семейной жизни. Также не стоит жаловаться на свою судьбу, чтобы не усугубить ситуацию.

Что можно делать 23 сентября

Этот день считается благоприятным для молитв об исцелении от болезней, в частности от головных болей. Также верующие молятся об освобождении от вредных привычек, успокоении души и рождении детей.

Согласно народным традициям, 23 сентября обычно начинают утеплять дома, готовятся к зиме, заготавливают дрова. Этот день благоприятен для домашних дел, особенно в преддверии холодов.

Именины 23 сентября

По новому церковному календарю сегодня празднуют именины Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина, Петр, Иннокентий и Андрей.

По старому календарю день именин отмечают Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.