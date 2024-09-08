В Одессу на большой христанский праздник приехал глава Православной Церкви Украины Епифаний (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, православные христиане Украины, которые придерживаются новоюлианского календаря, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Но для прихожан Одесского кафедрального собора Рождества Христового сегодня еще и день основания этого храма. Собору сегодня исполнилось 220 лет.
Поздравить одесситов приехал глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.
Предстоятель ПЦУ провел в соборе праздничную службу – Божественную литургию в сослужении украинских архиереев и духовенства Одесской епархии.
Как это было, запечатлели корреспонденты «Одесской жизни».
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