В Одессу на большой христанский праздник приехал глава Православной Церкви Украины Епифаний (фоторепортаж)

Сегодня Украина отмечает День военной разведки: чей это праздник В этот субботний день, 7 сентября 2024 года, в Украине отмечают праздник тех, кто стоит на страже государственных интересов и обеспечивает нашу безопасность – День военной разведки. Это особенный праздник, особенно в дни полномасштабной войны, ведь военные действия невозможны без разведки, и именно этот род войск делает все возможное, чтобы у всех украинцев было будущее на родной земле. На первый взгляд работа бойцов невидимого фронта незаметна, но при этом очень важна для национальной обороны страны. ПОДРОБНЕЕ