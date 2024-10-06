Шосте жовтня: історія святого Фоми, свято зачаття Іоанна Предтечі, у кого сьогодні іменини 

У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль. Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря, оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Історія святого Фоми

Сьогодні за новим стилем православні в Україні шанують пам’ять святого апостола Фоми – одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

6 жовтня за новим церковним календарем (19 жовтня за старим) – день вшанування святого апостола Фоми, одного з дванадцяти найближчих учнів Христа.

Фома, колишній галілейський рибалка з міста Панеада, почувши проповідь Ісуса, вирішив залишити своє ремесло і стати Його послідовником. Він невідступно слідував за Учителем і увійшов до кола дванадцяти найближчих апостолів.

Цей апостол отримав прізвисько “Фома Невіруючий”. Згідно з Євангелієм, коли Христос воскрес, Фоми не було серед присутніх. Пізніше він засумнівався в розповідях очевидців і заявив, що повірить лише тоді, коли на власні очі побачить рани від цвяхів на тілі Ісуса. Коли апостоли зібралися в домі, їм явився Господь, і Фома особисто переконався в істинності Воскресіння. У відповідь Ісус промовив: “Ти повірив, бо побачив Мене; блаженні ті, що не бачили і увірували”.

Після цього випадку Фома став ще більш ревним у вірі. Він подорожував з проповідями по великих територіях, розповсюджуючи вчення Христа. Апостол заснував церкви в Палестині, Парфії, Месопотамії, Ефіопії та Індії. Життя Фоми обірвалося в Індії, де він був ув’язнений за навернення до християнства сина правителя Меліапора та його дружини. Мощі святого зберігаються в Індії, Угорщині, Італії та на Афоні.

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Церковне свято 6 жовтня за старим стилем

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що за старим календарним стилем сьогодні відзначають зачаття Іоанна Предтечі та вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди Олександрійської. Дізнатися більше про ці свята можна за посиланням – Церковне свято 23 вересня: іменинники, прикмети та заборони на зачаття Іоана Предтечи

Народне свято 6 жовтня – Фома Хлібник

У народному календарі 6 жовтня називають Фоминим днем або Фомою Хлібником. Традиційно в цей день роблять запаси на зиму, наповнюючи погреби та комори.

Що не слід робити 6 жовтня

Церква, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, осуду і ліні. Також засуджуються заздрість, жадібність, помста і відчай.

Народні прикмети застерігають від відмови в хлібі нужденним, оскільки це може призвести до власних злиднів.

Що можна робити 6 жовтня

До апостола Фоми звертаються з молитвами як до покровителя чесного достатку і працьовитих людей, дякуючи за допомогу в роботі.

За давньою традицією на Фому обов’язково випікали коровай або хліб. Окраєць свіжого хліба віддавали хворій людині, вірячи в його цілющі властивості. Народна мудрість говорить, що сьогодні на сніданок слід з’їсти шматочок хліба для забезпечення достатку в домі протягом року.

Іменини 6 жовтня

За новим церковним календарем іменини святкують Іван, Никанор, Макар, Архип.

За старим стилем іменини відзначають Микола, Іван, Іраїда, Раїса, Антоніна, Петро, Інокентій, Андрій.

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