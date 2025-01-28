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Об этом сообщили в Теплицкой громаде.

Солдат Олег Васильевич Паскалов посмертно награжден орденом «За мужество» III степени указом Президента Украины Владимира Зеленского от 30 сентября 2024 года.

орден

Государственную награду жене погибшего Героя Татьяне Паскаловой вручил командир взвода охраны Первого отдела Болградского районногоТЦК майор Александр Кальчев.

Олег Паскалов умер в больнице Днепропетровской области 29 сентября 2023 года после тяжелых ранений, полученных в ходе наступательных действий в районе поселка Невольское Донецкой области. Воину было 45 лет.

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