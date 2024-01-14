Сім’я одеситів угоріла від газу

Увечері 13 січня 2024 року в Одесі отруїлася побутовим газом сім’я із п’яти осіб, у тому числі дитина. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.
За інформацією рятувальників, суботнього вечора до одеської лікарні з діагнозом «отруєння побутовим газом» доставили п’ятьох осіб: хлопчика 2010 року народження, двох жінок 1985-го та 1954 років народження та двох чоловіків – 1984-го та 1954 років народження.
Подробиці події в ДСНС не повідомляють, але зазначають, що обставини інциденту встановлюватиме поліція.
Нагадаємо, 11 грудня 2023 року в Білгород-Дністровському районі Одеської області отруїлася чадним газом сім’я з двома дітьми.
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