Сім’я одеситів угоріла від газу

Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, суботнього вечора до одеської лікарні з діагнозом «отруєння побутовим газом» доставили п’ятьох осіб: хлопчика 2010 року народження, двох жінок 1985-го та 1954 років народження та двох чоловіків – 1984-го та 1954 років народження.

Подробиці події в ДСНС не повідомляють, але зазначають, що обставини інциденту встановлюватиме поліція.

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року в Білгород-Дністровському районі Одеської області отруїлася чадним газом сім’я з двома дітьми.

Ще новини Одеси на тему: