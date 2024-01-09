Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области неправильно установленный генератор едва не унес жизни троих детей

В Одесской области неправильно установленный генератор едва не унес жизни троих детей

Сегодня ночью, 9 января 2024 года, в Березовскую больницу были госпитализированы три девочки, которые отравились угарным газом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области

В сообщении говорится, что причиной отравления стало нарушение правил установки генератора. Его установили в доме.

Из-за этого отравились три девочки 2009, 2011 и 2012 годов рождения.

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Уважаемые граждане, в который раз призываем вас неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Помните, малейшее нарушение правил может привести к трагедии, —

напоминают спасатели.

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Основные правила использования генератора:

  • Генераторы нельзя использовать в квартирах и устанавливать их на балконе.
  • Электростанции можно ставить только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаража. Расстояние до стен или другого оборудования должно быть более 1 метра.
  • Генераторы должны быть сухими, и для этого их нужно оградить от осадков или подтопления. Если прикоснуться к мокрому генератору или присоединенным к нему приборам, можно получить разряд тока.
  • Перед заправкой генератора нужно дать ему остыть, иначе топливо может загореться, и это приведет к пожару.
  • Простейший способ безопасного использования электростанции – подключить к генератору удлинитель и уже к нему подключать нужные электроприборы.
  • Запрещается хранить запас бензина рядом с генератором.
  • Ответственность за подключение генератора к сети несет владелец жилья.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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