В Одесской области неправильно установленный генератор едва не унес жизни троих детей

На Одесщине напоили 10-летнего мальчика: «скорую» вызвала учительница Житель Измаильского района довел трех детей до алкогольного опьянения. Одному мальчику стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Ответственность за это понесут квартирант и родители детей. ПОДРОБНЕЕ

9 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий Во вторник, 9 января в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. В течение суток сохранятся порывы северного ветра 15-20 м/с, гололедица, ночью и утром вьюга, видимость во время снега 200-500 м. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ