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На Одесщине семья отравилась чадным газом: за жизни четырех человек борются врачи

На Одесщине семья отравилась чадным газом: за жизни четырех человек борются врачи

11 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Четверо человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Сегодня, 11 декабря, в реанимацию одной из больниц города Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области доставили семью из четырех человек с отравлением угарным газом.

На данный момент мужчина 1981 года рождения, женщина 1980 года рождения и двое их детей 17-ти и 2-х лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Как отметили спасатели, в доме следов пожара не обнаружено.

Вероятная причина отравления – недостаток конструкции дымохода печного отопления.

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Как не отравиться угарным газом

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.

Из-за постоянных отключений света жители страны оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Приобретая такое оборудование, важно соблюдать основные правила его использования.

Помните! Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.

Угарный газ может выделяться при работе:

  • дровяные, газовые, угольные печи;
  • портативные бензиновые генераторы;
    камины;
  • угольные грили;
  • газовые водонагреватели;
  • керосиновые обогреватели.

Как уберечься от отравления угарным газом?

  • Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.
  • Для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры!
  • Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
  • В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
  • Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
  • Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.
  • Установите прибор для определения концентрации угарного газа.
  • Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.
  • Не используйте генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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