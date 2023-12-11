На Одесщине семья отравилась чадным газом: за жизни четырех человек борются врачи

11 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Четверо человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
Сегодня, 11 декабря, в реанимацию одной из больниц города Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области доставили семью из четырех человек с отравлением угарным газом.
На данный момент мужчина 1981 года рождения, женщина 1980 года рождения и двое их детей 17-ти и 2-х лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Как отметили спасатели, в доме следов пожара не обнаружено.
Вероятная причина отравления – недостаток конструкции дымохода печного отопления.
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Как не отравиться угарным газом
Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.
Из-за постоянных отключений света жители страны оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Приобретая такое оборудование, важно соблюдать основные правила его использования.
Помните! Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.
Угарный газ может выделяться при работе:
- дровяные, газовые, угольные печи;
- портативные бензиновые генераторы;
камины;
- угольные грили;
- газовые водонагреватели;
- керосиновые обогреватели.
Как уберечься от отравления угарным газом?
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.
- Для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры!
- Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
- В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
- Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
- Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.
- Установите прибор для определения концентрации угарного газа.
- Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.
- Не используйте генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.