На Одесщине семья отравилась чадным газом: за жизни четырех человек борются врачи

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Сегодня, 11 декабря, в реанимацию одной из больниц города Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области доставили семью из четырех человек с отравлением угарным газом.

На данный момент мужчина 1981 года рождения, женщина 1980 года рождения и двое их детей 17-ти и 2-х лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Как отметили спасатели, в доме следов пожара не обнаружено.

Вероятная причина отравления – недостаток конструкции дымохода печного отопления.

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Как не отравиться угарным газом

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.

Из-за постоянных отключений света жители страны оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Приобретая такое оборудование, важно соблюдать основные правила его использования.

Помните! Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования нельзя определить его концентрацию в помещении.

Угарный газ может выделяться при работе:

дровяные, газовые, угольные печи;

портативные бензиновые генераторы;

камины;

камины; угольные грили;

газовые водонагреватели;

керосиновые обогреватели.

Как уберечься от отравления угарным газом?

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.

Для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры!

Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.

Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.

Установите прибор для определения концентрации угарного газа.

Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.

Не используйте генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.