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Сегодня верующие отмечают Рождественский Сочельник по старому календарю

Сегодня верующие отмечают Рождественский Сочельник по старому календарю

Сегодня, 6 января, отмечается Рождественский Сочельник по Юлианскому календарю. Основные крупные церкви Украины еще в 2023 году перешли на Новоюлианский календарь, где этот праздник сместился на 24 декабря. Тем не менее, часть верующих продолжает придерживаться привычного для них календаря, завершая в этот день строгий пост перед Рождеством.

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Рождественский Сочельник символизирует конец длительного поста и является моментом духовного очищения и подготовки к великому празднику.

В этот день семьи собираются за столом с постными блюдами, которых должно быть ровно 12 – по числу апостолов. Главным из них является кутья – символ благополучия и единства, приготовленная из зёрен пшеницы или риса с добавлением мёда, мака и сухофруктов. Праздничный ужин традиционно начинается только после появления первой звезды, которая, согласно преданию, ознаменовала рождение Христа.

Украшением вечера становятся совместные молитвы и пение колядок, в которых отражаются радость и торжественность грядущего праздника.

Сочельник – это не только религиозная дата, но и важный культурный символ. Для многих он ассоциируется с теплом семейного очага, соблюдением традиций и ощущением чуда, которое наполняет дома в этот вечер.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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