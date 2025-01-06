Сегодня верующие отмечают Рождественский Сочельник по старому календарю

Рождественский Сочельник символизирует конец длительного поста и является моментом духовного очищения и подготовки к великому празднику.

В этот день семьи собираются за столом с постными блюдами, которых должно быть ровно 12 – по числу апостолов. Главным из них является кутья – символ благополучия и единства, приготовленная из зёрен пшеницы или риса с добавлением мёда, мака и сухофруктов. Праздничный ужин традиционно начинается только после появления первой звезды, которая, согласно преданию, ознаменовала рождение Христа.

Украшением вечера становятся совместные молитвы и пение колядок, в которых отражаются радость и торжественность грядущего праздника.

Сочельник – это не только религиозная дата, но и важный культурный символ. Для многих он ассоциируется с теплом семейного очага, соблюдением традиций и ощущением чуда, которое наполняет дома в этот вечер.

Читайте также: