Сьогодні віряни відзначають Різдвяний Святвечір за старим календарем

Сьогодні, 6 січня, відзначається Різдвяний Святвечір за Юліанським календарем. Основні великі церкви України ще 2023 року перейшли на Новоюліанський календар, де це свято змістилося на 24 грудня. Проте частина вірян продовжує дотримуватися звичного для них календаря, завершуючи цього дня суворий піст перед Різдвом.
Різдвяний Святвечір символізує кінець тривалого посту і є моментом духовного очищення та підготовки до великого свята.
Цього дня сім’ї збираються за столом із пісними стравами, яких має бути рівно 12 – за кількістю апостолів. Головною з них є кутя – символ добробуту та єдності, приготована із зерен пшениці або рису з додаванням меду, маку та сухофруктів. Святкова вечеря традиційно починається тільки після появи першої зірки, яка, згідно з переказами, ознаменувала народження Христа.
Окрасою вечора стають спільні молитви та спів колядок, в яких відображаються радість і урочистість прийдешнього свята.
Святвечір – це не лише релігійна дата, а й важливий культурний символ. Для багатьох він асоціюється з теплом родинного вогнища, дотриманням традицій і відчуттям дива, яке наповнює домівки в цей вечір.
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