Новини Одеси та Одеської області

Сьогодні віряни відзначають Різдвяний Святвечір за старим календарем

Сьогодні віряни відзначають Різдвяний Святвечір за старим календарем

Сьогодні, 6 січня, відзначається Різдвяний Святвечір за Юліанським календарем. Основні великі церкви України ще 2023 року перейшли на Новоюліанський календар, де це свято змістилося на 24 грудня. Проте частина вірян продовжує дотримуватися звичного для них календаря, завершуючи цього дня суворий піст перед Різдвом.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Різдвяний Святвечір символізує кінець тривалого посту і є моментом духовного очищення та підготовки до великого свята.

Цього дня сім’ї збираються за столом із пісними стравами, яких має бути рівно 12 – за кількістю апостолів. Головною з них є кутя – символ добробуту та єдності, приготована із зерен пшениці або рису з додаванням меду, маку та сухофруктів. Святкова вечеря традиційно починається тільки після появи першої зірки, яка, згідно з переказами, ознаменувала народження Христа.

Окрасою вечора стають спільні молитви та спів колядок, в яких відображаються радість і урочистість прийдешнього свята.

Святвечір – це не лише релігійна дата, а й важливий культурний символ. Для багатьох він асоціюється з теплом родинного вогнища, дотриманням традицій і відчуттям дива, яке наповнює домівки в цей вечір.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk