Сьогодні віряни відзначають Різдвяний Святвечір за старим календарем

Різдвяний Святвечір символізує кінець тривалого посту і є моментом духовного очищення та підготовки до великого свята.

Цього дня сім’ї збираються за столом із пісними стравами, яких має бути рівно 12 – за кількістю апостолів. Головною з них є кутя – символ добробуту та єдності, приготована із зерен пшениці або рису з додаванням меду, маку та сухофруктів. Святкова вечеря традиційно починається тільки після появи першої зірки, яка, згідно з переказами, ознаменувала народження Христа.

Окрасою вечора стають спільні молитви та спів колядок, в яких відображаються радість і урочистість прийдешнього свята.

Святвечір – це не лише релігійна дата, а й важливий культурний символ. Для багатьох він асоціюється з теплом родинного вогнища, дотриманням традицій і відчуттям дива, яке наповнює домівки в цей вечір.

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