Сегодня великий церковный праздник – Троица, а еще – канун Ивана Купала

Значение праздника Троицы

23 июня 2024 года православные христиане празднуют один из самых больших двунадесятых праздников – Троицу, или Пятидесятницу. Этот праздник, дата которого ежегодно меняется, отмечается на 50-й день после Пасхи по как новому, так и по старому календарному стилю, что и приводит его название — Пятидесятница.

Этот праздник посвящен важному событию, описанному в Евангелии, – восхождению Святого Духа на апостолов. В результате этого апостолы получили особую силу – владение разными языками, что предоставило им возможность проповедовать Евангелие по всему миру, неся известие об Иисусе Христе как Спасителе всего человечества.

Троица также символизирует триединство Бога: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух существуют в единстве, творя и освящая мир Божественной благодатию.

Жизнь и смерть мученицы Агриппины Римской.

23 июня по новому стилю проходит память мученицы Агриппины Римской.

Агриппина родилась в Риме и посвятила свою жизнь служению Богу. Во время гонений на христиан при императоре Валериане ее привели на суд, но она не отказалась от веры и стала объектом пыток. Мученица умерла, а ее тело тайно увезли в Сицилию, где у ее мощей стали происходить случаи исцеления. В IX веке мощи Агриппины перенесли в Константинополь.

Молитвы к святой Агриппине обращаются с просьбами об исцелении в случае болезней и быстром выздоровлении.

Праздник по юлианскому календарю

По старому календарному стилю — день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Народные традиции на Троицу

По большому празднику верующие идут в храм на праздничную службу. У Святого Духа, по приметам, в этот день ничего нельзя просить – только благодарить за спасение и защиту. По традиции, дома и храмы накануне Троицы украшают цветами, травами, ветвями деревьев и листьями аира (царь-зелье).

Эти символические украшения олицетворяют богатство, процветание и продление жизни.

Хорошая примета на Троицу – подать подаяние, это поможет защитить себя от болезней и невзгод. Также в народе говорят, что если на Троицу засватаются, а на Покров женятся, то супруги будут жить долго в любви и согласии.

Цветы и травы, сорванные на Троицу, в народе считаются целебными и способными вылечить любой недуг. Роса на рассвете также имеет особую силу – она способна исцелять.

Канун Ивана Купала

В этом году празднование Троицы совпадает с канун Ивана Купала, когда обычно принято купаться в реках и озерах. Однако, по народным верованиям, этого делать не стоит, ведь на Троице существуют приметы, предупреждающие купание в открытых водоемах.

Считается, что в этот день вода обладает особой силой и может затянуть человека, что приведет к утоплению. Вместо этого рекомендуется воспользоваться более безопасными способами очистки, такими как принятие ванны или посещение бани.

Именинники 23 июня

23 июня день ангела по новому стилю празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена, Елена, Илона.

Именины по старому стилю у Василия, Ивана, Макара, Николая, Александра, Алексея, Павла, Семена, Тимофея, Ян, Антонина.