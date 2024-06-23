Сьогодні велике церковне свято – Трійця, а ще – передодня Івана Купала

Значення свята Трійці

23 червня 2024 року православні християни святкують одне з найбільших двунадесятих свят – Трійцю, або П’ятидесятницю. Це свято, дата якого щорічно змінюється, відзначається на 50-й день після Великодня за як новим, так і за старим календарним стилем, що і зумовлює його назву – П’ятидесятниця.

Це свято присвячене важливій події, описаній в Євангелії, – сходженню Святого Духа на апостолів. В результаті цього апостоли отримали особливу силу – володіння різними мовами, що надало їм можливість проповідувати Євангеліє по всьому світу, несучи звістку про Ісуса Христа як Спасителя всього людства.

Трійця також символізує триєдність Бога: Бог Отець, Бог Син і Святий Дух існують у єдності, творячи та освячуючи світ Божественною благодаттю.

Життя та смерть мучениці Агрипини Римської.

23 червня за новим стилем відбувається вшанування пам’яті мучениці Агрипини Римської.

Агрипіна народилася в Римі і присвятила своє життя служінню Богу. Під час гонінь на християн за часів імператора Валеріана її привели на суд, але вона не відмовилася від віри і стала об’єктом катувань. Мучениця померла, а її тіло таємно відвезли до Сицилії, де біля її мощей стали відбуватися випадки зцілення. У IX столітті мощі Агрипини перенесли до Константинополя.

Молитви до святої Агрипини звертаються з проханнями про зцілення в разі хвороб та швидке одужання.

Свято за юліанским календарем

За старим календарним стилем – день пам’яті священномученика Тимофія, єпископа Прусського.

Народні традиції на Трійцю

На велике свято віряни йдуть в храм на святкову службу. У Святого Духа, за прикметами, цього дня нічого не можна просити – тільки дякувати за порятунок і захист. За традицією, оселі та храми напередодні Трійці прикрашають квітами, травами, гілками дерев і листям лепехи (цар-зілля).

Ці символічні прикраси втілюють багатство, процвітання і продовження життя.

Гарна прикмета на Трійцю – подати милостиню, це допоможе захистити себе від хвороб і негараздів. Також у народі кажуть, що якщо на Трійцю засватаються, а на Покрову одружаться, то подружжя житиме довго в любові та злагоді.

Квіти і трави, зірвані на Трійцю, в народі вважаються цілющими і здатними вилікувати будь-яку недугу. Роса на світанку також має особливу силу – вона здатна зцілювати.

Передодня Івана Купала

Цього року святкування Трійці збігається з передоднем Івана Купала, коли зазвичай прийнято купатися у річках та озерах. Проте, за народними віруваннями, цього робити не варто, адже на Трійцю існують прикмети, які застерігають від купання у відкритих водоймах.

Вважається, що в цей день вода має особливу силу і може затягнути людину, що призведе до утоплення. Замість цього рекомендується скористатися безпечнішими способами очищення, такими як прийняття ванни або відвідування лазні.

Іменинники 23 червня

23 червня день ангела за новим стилем святкують Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона.

Іменини за старим стилем у Василя, Івана, Макара, Миколи, Олександра, Олексія, Павла, Семена, Тимофія, Ян, Антоніна.