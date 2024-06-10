Церковный праздник 10 июня: кому нужно сегодня помочь и с кем пообедать

Церковный праздник 10 июня: кому нужно сегодня помочь и с кем пообедать

По новому лианскому календарю 10 июня 2024 года православные вспоминают священномученика Тимофея. А по старому стилю уважают преподобного Никиту исповедника и священномученика Элладия. Также рассказываем о народных традициях и запретах 10 июня.

Кем был Тимофей, епископ Прусский

10 июня по новому стилю (соответствует 23 июня по старому) почитается память священномученика Тимофея, епископа Прусского.

В IV веке Тимофей, служивший епископом в Пруссе, Вифинии (сейчас это Турция), был известен своими проповедями христианства и чудотворениями. Его вера и деятельность не нашли понимания у императора Юлиана Отступника, который приказал заключить в тюрьму святого. Несмотря на заключение, Тимофей продолжал проповедовать, привлекая к себе приходивших к окнам его камеры горожан. Император, не находя иного выхода, решил казнить епископа. После смерти Тимофея его мощи были перенесены в Константинополь, где продолжали совершаться чудеса исцеления.

Церковный праздник по старому стилю

По старому стилю, 10 июня – это день, когда вспоминают преподобного Никиту исповедника, епископа Халкидонского, и священномученика Элладия, епископа.

Справка

2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходных) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Народные традиции и приметы 10 июня

В народном календаре этот день известен как День Тимофея или Знамение Тимофея, ассоциируясь с важными предзнаменованиями.

Ограничения на 10 июня

Церковь призывает избегать конфликтов, негативных эмоций и алчности. Знаки Тимофея в народе считаются признаками, которые несут в себе предупреждение о будущем.

Разрешенные действия на 10 июня

В этот день принято обращаться к святому Тимофею за помощью и поддержкой в ​​трудные времена. Считается, что это время для благотворительности и гостеприимства, когда следует помогать нуждающимся и собираться с семьей и друзьями.

Именинники 10 июня

День ангела по новому стилю празднуют Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина;

Именинники по старому стилю — Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел.

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