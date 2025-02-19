19 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила Постанову, якою офіційним символом країни став золотий Тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань XX століття, що має статус малого герба і є головним елементом майбутнього великого герба. Про це детальніше в нашій статті: Державний герб України: від князя Володимира до наших днів

Цей символ має глибоке історичне коріння, яке сягає княжої доби Київської Русі та роду Рюриковичів. Відомо, що Тризуб використовувався як державний знак ще в Українській Народній Республіці (УНР), що підкреслює спадкоємність української державності.

Малий Державний Герб є одним із головних державних символів разом із Конституцією, прапором і гімном. Його зображення можна побачити на печатках державних органів, грошових знаках, офіційних документах і службових посвідченнях.

Герб України захищений Конституцією і підданий законодавчому захисту. Будь-яке глузування, глумливе висловлювання або наруга над гербом карається згідно зі встановленими законами.

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