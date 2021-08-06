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Новый герб Одесского района не понравился геральдической комиссии

Новый герб Одесского района не понравился геральдической комиссии

Геральдическая комиссия при Одесском областном совете отказалась вносить в геральдическо-вексиллологический реестр и выдавать свидетельство о регистрации герба и флага Одесского района, утвержденных на июньской сессии райсовета.

Об этом сообщил член комиссии, доктор исторических наук Тарас Гончарук.

По мнению специалистов, символику района разработали с нарушением геральдических норм. В частности, им не понравилось, что в центре районного герба присутствует малый герб Одессы.

Кроме того, как отмечается в критических отзывах на символику, авторы не составили геральдическое описание герба – так называемый блазон. Его заменили произвольным перечислением элементов, причем путаным.

Также критику вызвало чрезмерное сходство с гербом Одесской области, нежелание авторов учитывать символику бывших Беляевского, Лиманского и Овидиопольского районов, вошедших в состав Одесского, и много чего еще.

Впрочем, как отметил Гончарук, решение комиссии на официальное использование герба не влияет. В реестр его не внесут, но райсовет символику утвердил.

Напомним, Одесский район получил свою символику – герб и флаг – в преддверии Дня Конституции. Официальную символику Одесского района утвердили депутаты райсовета на сессии 25 июня.

Разработка символики обошлась в 20,8 тысяч гривен. Эту сумму получил предприниматель, член Украинского геральдического общества, автор герба и флага Черноморска Юрий Бузько – депутат Черноморского горсовета от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Тендер проводился 18 июня Одесской райгосадминистрацией по упрощенной процедуре, то есть без конкуренции.

Источник: Думская

Фото Одесской районной госадминистрации

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Редакция ПРОФИЛЬ

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