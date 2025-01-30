Какой сегодня церковный праздник

Православный праздник 30 января по новоюлианскому календарю – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые оказали влияние на формирование христианской догматики и организацию Церкви и богослужения.

Собор трех святителей был установлен в XI веке. В то время дискуссировали о том, кого следует считать первейшим из трех отцов Церкви — Василия Великого, Григория Богослова или Иоанна Златоуста. После этого, по преданию, трое святителей явились митрополиту Евхаитскому, Иоанну, и объявили, что все они — равны, а споры нужно прекратить. Так был установлен единый день их почитания.

Известно, что все трое святителей жили в одно время. Василий родом из Кесарии, из богатой и знатной семьи. Он учился в Константинополе, а затем в Афинах, где познакомился и подружился с Григорием Богословом. После окончания обучения они вместе жили в монастыре, в Понте. Когда Василий стал митрополитом Каппадокийским, то назначил епископами двух городов своих друзей — Григория Нисского и Григория Богослова.

Иоанн — родом из Антиохии. Он также с ранних лет изучал священные тексты и учился у риторов и философов. Стремился к уединению, поэтому отказался от должности епископа. За свои чудесные проповеди получил прозвище — Златоуст. Позже стал архиепископом на константинопольской кафедре, но после конфликта с супругой императора, был отправлен в ссылку, где и умер. Был ли он лично знаком с Василием Великим и Григорием Богословом — неизвестно.

По юлианскому календарю православные отмечают сегодня день памяти преподобного Антония Великого.

Приметы на 30 января: что предвещает морозы

По приметам этого дня судят о погоде:

луна красного цвета — к сильному ветру;

солнце в тучах — к бурану;

сильный ветер в этот день — жди мороза.

Что нельзя делать сегодня

В этот день очень важно не ругаться с родными, друзьями и просто близкими людьми, иначе ваша ссора может затянуться на целый год.

Женщинам запрещается заниматься рукоделием – будут проблемы в семье (поэтому этот праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильщиков).

Нельзя наказывать и ругать детей — будут всегда непослушными.

Что можно делать сегодня

В храмах этого дня проходят праздничные богослужения, а потому верующие обязательно посещают церковь, молятся трем святым о здоровье и благополучии в семье.

Трем святителям молятся о семейном счастье, достатке, взаимопонимании с близкими. У Василия Великого просят избавления от зол и искушений, укрепления духа. Григория Богослова — о наставлении на правильный путь, также к святому часто обращаются, чтобы вразумить сектантов и раскольников. Иоанна Златоуста просят, чтобы уберег от обмана.

Этот день считается идеальным для примирения с теми, с кем в ссоре.

В народе существует интересная примета: если сегодня выставить за порог старую обувь, то целый год в семье не будет ссор.

У кого сегодня именины