Яке сьогодні церковне свято

Православне свято 30 січня за новоюліанським календарем – Собор Вселенських вчителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоуста, які вплинули на формування християнської догматики та організацію Церкви та богослужіння.

Собор трьох святителів було встановлено у XI столітті. На той час обговорювали, кого слід вважати найпершим із трьох отців Церкви – Василя Великого, Григорія Богослова або Іоанна Золотоуста. Після цього, за переказами, троє святителів з’явилися митрополиту Євхаїтському, Іванові, і оголосили, що всі вони рівні, а суперечки треба припинити. Так було встановлено єдиний день їхнього шанування.

Відомо, що всі троє святителів жили одночасно. Василь родом із Кесарії, з багатої та знатної родини. Він навчався у Константинополі, а потім в Афінах, де познайомився та потоваришував із Григорієм Богословом. Після закінчення навчання вони разом жили у монастирі, у Понті. Коли Василь став митрополитом Каппадокійським, то призначив єпископами двох міст своїх друзів – Григорія Ніського та Григорія Богослова.

Іоанн – родом з Антіохії. Він також з ранніх років вивчав священні тексти та навчався у риторів та філософів. Прагнув на самоту, тому відмовився від посади єпископа. За свої чудові проповіді отримав прізвисько – Златоуст. Пізніше став архієпископом на константинопольській кафедрі, але після конфлікту з дружиною імператора був відправлений на заслання, де й помер. Чи був він особисто знайомий із Василем Великим та Григорієм Богословом – невідомо.

За юліанським календарем православні відзначають сьогодні день пам’яті преподобного Антонія Великого.

Прикмети на 30 січня: що віщує морози

За прикметами цього дня судять про погоду:

місяць червоного кольору – до сильного вітру;

сонце в хмарах – до бурану;

сильний вітер у цей день – чекай на мороз.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня дуже важливо не лаятися з рідними, друзями та просто близькими людьми, інакше ваша сварка може затягтися на цілий рік.

Жінкам забороняється займатися рукоділлям – будуть проблеми в сім’ї (тому це свято ще називають Днем трьох святителів-непрядильників).

Не можна карати та лаяти дітей – будуть завжди неслухняними.

Що можна робити сьогодні

У храмах цього дня відбуваються святкові богослужіння, а тому віруючі обов’язково відвідують церкву, моляться трьом святим за здоров’я та благополуччя в сім’ї.

Трьом святителям моляться про сімейне щастя, достаток, взаєморозуміння з близькими. У Василя Великого просять порятунку від лих і спокус, зміцнення духу. Григорія Богослова – про повчання на правильний шлях, також до святого часто звертаються, щоб навчити сектантів і розкольників. Іоанна Золотоуста просять, щоб уберіг від обману.

Цей день вважається ідеальним для примирення з тими, з ким у сварці.

У народі існує цікава прикмета: якщо сьогодні виставити за поріг старе взуття, то цілий рік у родині не буде сварок.

У кого сьогодні іменини