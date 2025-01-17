17 января в церковном календаре — день памяти святого преподобного Антония Великого.

Что это за день

Этот день посвящен чествованию святого, которого называют основателем христианского отшельнического монашества. Антоний Великий родился в египетском городке Кома в семье состоятельных христиан. После потери родителей он раздал свое богатство бедным, избрав путь духовного подвига. Его жизнь в пустыне стала примером самоотверженности, молитвы и борьбы с искушениями, символизирующими испытания веры.

В течение двадцати лет он жил на горе вблизи Нила, в полном одиночестве, противостоя искушениям дьявола. Антония часто изображают с посохом в форме креста и колокольчиком, который символизирует отпугивание злых духов, а также рядом со свиньей — как напоминание о борьбе с греховными страстями. Его аскетизм и духовные подвиги вдохновили многих людей и стали темой многочисленных произведений искусства и литературы.

Что нельзя делать 17 января

Не стоит заниматься рукоделием, вязать или шить.

Лучше не брать в руки острые предметы.

Запрещается тяжелый физический труд.

Народные приметы 17 января

смотрели, какой сегодня день: пасмурно ночью — к большому урожаю зерновых;

утром громко щебечут синицы — придет похолодание;

теплая погода — скоро будут морозы;

солнце вышло из-за туч во второй половине дня — к ранней весне.

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