Одесский Дом Руссова в тумане

Прогноз погоды в Одессе на 30 января

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В Одессе в четверг облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 30 января

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С, местами до 15°С тепла.

На дорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Ночью враг атаковал порт Одесской области: есть разрушения.

Автор фото Елена Баринова

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