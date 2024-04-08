Сьогодні настає повне сонячне затемнення: де спостерігати і що робити

Перше в цьому році сонячне затемнення можна буде спостерігати в понеділок, 8 квітня 2024 року. “Одеське життя” розповідає, о котрій годині настає астрономічна подія, де буде видно затемнення, як воно може вплинути на людину і яким чином уникнути негативного впливу небесного світила.
У понеділок, 8 квітня 2024 року, людство зможе спостерігати за повним сонячним затемненням. Ті, у кого не буде можливості побачити його на власні очі, зможуть стежити за процесом онлайн.
Для цього Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.
Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: коли відбудеться
Повне сонячне затемнення виникає в момент, коли Місяць опиняється суворо між Сонцем і Землею – так чином, що всі три небесні тіла опиняються на одній лінії. Місяць у цей момент закриває сонячне світло, на короткий час перетворюючи день на ніч.
Затемнення також можуть бути частковими або кільцеподібними – в останньому випадку Місяць опиняється на тлі сонячного диска, не закриваючи його повністю. 8 квітня відбудеться саме повне сонячне затемнення – Місяць повністю закриє Сонце.
Затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом і закінчиться о 23:52. Пік стартує о 20:18. Астрономічна подія триватиме протягом 4 хвилин і 27 секунд.
Де буде видно сонячне затемнення 8 квітня
Сонячне затемнення найкраще буде видно над Північною Америкою. Його зможуть спостерігати жителі Канади, США та Мексики.
Частково побачити явище вдасться в Ісландії, Ірландії, західній Португалії та Великій Британії.
Через темний час доби жителі України “наживо” спостерігати сонячне затемнення не зможуть.
Для того щоб не пропустити його у відеоформаті та спостерігати одночасно з рештою світу, потрібно пам’ятати про різницю в часі.
Як сонячне затемнення впливає на людей
Сонячні затемнення – це не тільки захопливе небесне явище, а й час, коли багато хто може відчути зміни у своєму самопочутті, настрої та навіть у справах.
Незважаючи на те, що наукові дослідження можуть не давати однозначних відповідей з цього приводу, існує безліч особистих звітів і традиційних запевнень про вплив сонячних затемнень на людську психіку.
Деякі люди відзначають фізичні зміни під час сонячного затемнення. Наприклад, у можуть виникати головні болі, зміни апетиту або навіть безсоння.
Інші повідомляють про підвищену дратівливість, тривогу або навіть депресію під час сонячного затемнення.
Сонячні затемнення можуть також вплинути на поведінку і прийняття рішень людини. Люди помічають, що їхні рішення стають більш імпульсивними або емоційними.
Як впоратися з можливими негативними ефектами:
- щоб знизити рівень стресу і тривоги, можна провести час на самоспогляданні, медитації або інших способах розслаблення,
- фізичні вправи допоможуть впоратися з емоційним напруженням,
- просте спілкування може допомогти впоратися з негативними емоціями.
Що треба робити:
- контролюйте вчинки та емоції;
- уважніше ставтеся до свого внутрішнього стану;
- будьте відкриті до трансформацій;
- у всьому дотримуйтеся балансу;
- відкладіть усі важливі справи та плани.