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Сьогодні настає повне сонячне затемнення: де спостерігати і що робити

Сьогодні настає повне сонячне затемнення: де спостерігати і що робити

Перше в цьому році сонячне затемнення можна буде спостерігати в понеділок, 8 квітня 2024 року. “Одеське життя” розповідає, о котрій годині настає астрономічна подія, де буде видно затемнення, як воно може вплинути на людину і яким чином уникнути негативного впливу небесного світила.

У понеділок, 8 квітня 2024 року, людство зможе спостерігати за повним сонячним затемненням. Ті, у кого не буде можливості побачити його на власні очі, зможуть стежити за процесом онлайн.

Для цього Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: коли відбудеться

Повне сонячне затемнення виникає в момент, коли Місяць опиняється суворо між Сонцем і Землею – так чином, що всі три небесні тіла опиняються на одній лінії. Місяць у цей момент закриває сонячне світло, на короткий час перетворюючи день на ніч.

Затемнення також можуть бути частковими або кільцеподібними – в останньому випадку Місяць опиняється на тлі сонячного диска, не закриваючи його повністю. 8 квітня відбудеться саме повне сонячне затемнення – Місяць повністю закриє Сонце.

Затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом і закінчиться о 23:52. Пік стартує о 20:18. Астрономічна подія триватиме протягом 4 хвилин і 27 секунд.

Де буде видно сонячне затемнення 8 квітня

Сонячне затемнення найкраще буде видно над Північною Америкою. Його зможуть спостерігати жителі Канади, США та Мексики.

Частково побачити явище вдасться в Ісландії, Ірландії, західній Португалії та Великій Британії.

Через темний час доби жителі України “наживо” спостерігати сонячне затемнення не зможуть.

Для того щоб не пропустити його у відеоформаті та спостерігати одночасно з рештою світу, потрібно пам’ятати про різницю в часі.

Як сонячне затемнення впливає на людей

Сонячні затемнення – це не тільки захопливе небесне явище, а й час, коли багато хто може відчути зміни у своєму самопочутті, настрої та навіть у справах.

Незважаючи на те, що наукові дослідження можуть не давати однозначних відповідей з цього приводу, існує безліч особистих звітів і традиційних запевнень про вплив сонячних затемнень на людську психіку.

Деякі люди відзначають фізичні зміни під час сонячного затемнення. Наприклад, у можуть виникати головні болі, зміни апетиту або навіть безсоння.

Інші повідомляють про підвищену дратівливість, тривогу або навіть депресію під час сонячного затемнення.

Сонячні затемнення можуть також вплинути на поведінку і прийняття рішень людини. Люди помічають, що їхні рішення стають більш імпульсивними або емоційними.

Як впоратися з можливими негативними ефектами:

  • щоб знизити рівень стресу і тривоги, можна провести час на самоспогляданні, медитації або інших способах розслаблення,
  • фізичні вправи допоможуть впоратися з емоційним напруженням,
  • просте спілкування може допомогти впоратися з негативними емоціями.

Що треба робити:

  • контролюйте вчинки та емоції;
  • уважніше ставтеся до свого внутрішнього стану;
  • будьте відкриті до трансформацій;
  • у всьому дотримуйтеся балансу;
  • відкладіть усі важливі справи та плани.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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