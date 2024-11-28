Сьогодні у православних вірян починається Різдвяний піст

За новоюліанським календарем, на який Україна перейшла торік, піст починається 15 листопада, а закінчується 24 грудня, напередодні Різдва Христового. Проте деякі віряни дотримуються юліанського календаря, за яким піст розпочнеться 28 листопада 2024 року і закінчиться 6 січня 2025 року.

Головна мета посту – духовне очищення людини. Це не тільки відмова від скоромної їжі, а й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва.

Різдвяний піст триває 40 днів. У народі його називають Пилипівкою, бо він починається наступного дня після вшанування святого апостола Пилипа. Саме на Пилипа – останній день, коли на столі можуть бути страви з м’яса та молочні продукти.

Історія Різдвяного посту

Встановлення Різдвяного посту має давнє походження і перші згадки про нього датуються IV століттям. Спочатку він був коротким, лише сім днів. Згодом 1166 року у Візантії, за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга, відбулося «переформатування» Пилипівки, і його подовжили до 40 днів. І зроблено це було з вагомої причини.

За своїм значенням Різдво не поступається Великодню, тому й підготовка до нього має бути відповідною. Сам піст має підкреслювати важливість події, а сорокаденний термін його дотримання означає особливе приготування до великого свята.

Що можна і не можна їсти

Різдвяний піст має три основні етапи, у кожному з них є певні обмеження в їжі. Але є продукти, які категорично заборонено вживати впродовж усього постування, такі, як молочна продукція, тобто і сир, і сметану, і молоко, вершки, йогурт, і навіть вершкове масло, звісно, не можна їсти м’ясо. Водночас від тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст.

Якщо говорити поетапно, то під час першого можна їсти рибу і пити вино по вівторках, четвергах, суботах і неділях. У понеділок можна також додавати гарячі страви без олії, а в середу і п’ятницю – сухе харчування.

Під час другого етапу можна їсти рослинну їжу без олії, щопонеділка, щовівторка та щочетверга до страв можете додавати олію. У середу і п’ятницю дотримуйтеся сухого харчування. А на вихідних можна додати в раціон рибу й олію.

На третьому етапі, який вважається найсуворішим, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок і четвер, олію в їжу дозволено додавати тільки в суботу та неділю. А ось понеділок, середа і п’ятниця – сухе харчування. Водночас забороняється їсти яйця. Не можна їсти і м’ясні бульйони, і окремо м’ясо. Можна їсти фрукти й овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові.