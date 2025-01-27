день пам'яті жертв голокосту
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Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января мировое сообщество чтит память жертв Холокоста. Эта дата выбрана не случайно – именно в этот день 1945 года войска Советского Союза освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день международным днем памяти. Во время Холокоста нацистский режим планомерно уничтожал евреев, цыган, поляков, людей с инвалидностью и других «нежелательных». В результате этого геноцида погибло около 6 миллионов евреев в концлагерях, во время массовых казней и принудительных работ. Эта дата напоминает человечеству о необходимости противостоять антисемитизму, расизму и любым проявлениям нетерпимости.

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Международный день портвейна

27 января поклонники благородных напитков отмечают Международный день портвейна. Этот особый вид крепленого вина изготавливают по уникальной технологии: процесс ферментации прерывают добавлением виноградного спирта, что позволяет сохранить природную сладость напитка. Портвейн получил свое название от португальского города Порту, откуда традиционно экспортируется в мир. Основные разновидности этого напитка – руби, тауни, белый и винтажный портвейн – отличаются особенностями выдержки и вкусовыми характеристиками.

День благодарности менеджерам сообществ

Последний понедельник января посвящен специалистам, которые управляют онлайн-сообществами. Эти профессионалы обеспечивают эффективную коммуникацию между участниками различных цифровых платформ – от социальных сетей до тематических форумов и брендовых сообществ. Их миссия – создавать позитивную атмосферу, модерировать дискуссии, улаживать конфликты и способствовать развитию онлайн-коммуникаций.

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В этот день родились:

  • 1935 – Зеновий Бабий, выдающийся украинский и белорусский оперный певец с драматическим тенором;
  • 1948 – Валерий Брайнин, многогранный художник: поэт, переводчик, эссеист, культуролог, музыковед, педагог и композитор;
  • 1970 – Александр Годинюк, известный украинский хоккеист.

Памятные даты 27 января

Знаковые события в истории Украины и мира:

  • 1302 – изгнание Данте Алигьери из Флоренции черными гвельфами;
  • 1527 – триумф русько-литовского войска под руководством князя Константина Острожского над татарами в Ольшаницкой битве;
  • 1785 – основание первого общественного университета США – Университета Джорджии;
  • 1859 – Оттава становится столичным городом Канады;
  • 1860 – выход первого полного издания Шевченковского «Кобзаря»;
  • 1880 – Томас Эдисон патентует электрическую лампу накаливания;
  • 1918 – начало гражданского противостояния в Финляндии;
  • 1918 – премьера в США кинофильма «Тарзан из племени обезьян» с участием Элмо Линкольна;
  • 1921 – признание Польшей независимости Литвы;
  • 1926 – Джон Лоджи Бейрд проводит в Лондоне первую публичную демонстрацию телевизора;
  • 1944 – утверждение первых наград УПА;
  • 1967 – трагедия во время тренировки миссии «Аполлон-1»; гибель экипажа;
  • 1967 – подписание международного соглашения о исследовании космоса между США, Великобританией и СССР;
  • 1973 – заключение парижского соглашения о выводе американских войск из Вьетнама;
  • 1983 – завершение строительства подводного железнодорожного тоннеля между японскими островами Хонсю и Хоккайдо;
  • 1992 – признание независимости Украины Зимбабве;
  • 1992 – установление дипломатических отношений Украины с Канадой и Португалией;
  • 1997 – избрание Аслана Масхадова президентом Чеченской Республики Ичкерия;
  • 2015 – начало активной фазы боев за Дебальцево во время российской агрессии на востоке Украины;
  • 2022 – трагический инцидент на Южмаше в Днепре, унесший жизни пяти человек.

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