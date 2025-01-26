Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе на 27 января
В Одессе в понедельник облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем она поднимется до 7-9°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 27 января
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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Автор фото: Елена Баринова