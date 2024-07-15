Сегодня день памяти равноапостольного князя Владимира: приметы, запреты и традиции

Церковный праздник по старому и новому стилю 15 июля

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, что повлекло смещение всех православных праздников с фиксированной датой на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжает соблюдать старый календарь, сохраняя это право за религиозными общинами и монастырями.

Церковный праздник в Украине по новому стилю

15 июля по новому церковному календарю чтят память святого равноапостольного князя Владимира.

Князь Владимир, родившийся примерно в 960 году, был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава. В 970 году Святослав распределил свои земли между сыновьями: Ярополку достался Киев, Олегу – Овруч, а Владимиру – Новгород. Из-за интриг старшего брата Владимиру пришлось бежать к варягам, но позже он вернулся с войском и в 978 году захватил киевский престол.

Сначала Владимир был язычником и имел гарем. Однако, когда он решил жениться на византийской царевне Анне, Константинополь согласился при условии, что князь примет христианство. Владимира окрестили в Херсонесе, дав ему имя Василий. Вместе с ним крестились его сыновья, слуги и жены, от которых Владимир отказался после брака с царевной.

В 988 году Владимир с Анной вернулись в Киев, где произошло историческое крещение в водах Днепра, повлиявшее на последующие эпохи. После этого князь начал возводить православные храмы, заложил первый каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятичную церковь), куда перенес мощи своей бабушки Ольги. При его правлении в Киеве возвели храм Софии и кафедральный собор Пресвятой Богородицы.

В 1013 году против князя затеяли сговор его же сыновья. Владимир планировал проучить их, но заболел и умер 15 июля 1015 в Спас-Берестове. Его похоронили в Десятинной церкви.

Князя Владимира называют Великим и Владимиром Красное Солнышко за его доброту и милосердие, в частности за то, что он делил трапезу с нищими и отправлял им еду. Владимир даже отказался от смертной казни, говоря: «не казню — греха боюсь».

Владимир вошел в историю как креститель Руси, а к лику святых его отнесли как равноапостольного.

Церковный праздник 15 июля по старому стилю

15 июля по старому календарному стилю празднуется Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Народный праздник 15 июля

В народном календаре 15 июля отмечают Владимиров день, а также праздник Кирики-мокродирики, посвященный святым мученикам Кирику и Иулити, память которых также чтят в этот день. Народные наблюдения свидетельствуют о том, что 15 июля часто бывают дожди. Если же погода солнечная, говорят: «На Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит».

Что нельзя делать 15 июля

15 июля, как и в другие дни, церковь призывает избегать сквернословия, ссор, зависти, алчности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния. Нельзя отказывать в помощи просящим.

Считается, что в этот день нельзя жать хлеб, поскольку это плохая примета. Также не желательно работать на огороде, выполнять тяжелую работу, наводить порядок в доме и употреблять алкоголь. Запрещено пользоваться острыми предметами – ножницами, пилой, топором, косой – из-за большого риска пораниться.

Что можно делать 15 июля

В этот день обращаются к святым с просьбой об укреплении веры, мира и благодати Божией. К святому Владимиру молятся об исцелении от болезней, в частности, заболеваний глаз, поскольку по преданию он мог ослепнуть, но выздоровел после крещения. Также Владимира просят о защите от врагов, мудрости и помощи в решении внутренних проблем в государстве. Равноапостольный князь является покровителем всех, кто носит его имя.

Народные приметы советуют в этот день выпить натощак святой воды и обрызгать ею дом, чтобы защитить его от недоброго.

15 июля — именины

По новому церковному календарю именины празднуют Василий, Владимир, Петр.

По старому стилю именины в Арсения и Фотия.