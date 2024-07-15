Сьогодні день пам’яті святого князя Володимира та День Хрещення України-Русі

Церковне свято за старим та новим стилем 15 липня

У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, що спричинило зміщення всіх православних свят із фіксованою датою на 13 днів раніше. Проте частина вірян продовжує дотримуватися старого календаря, зберігаючи це право за релігійними громадами та монастирями.

Церковне свято в Україні за новим стилем

15 липня за новим церковним календарем вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира.

Князь Володимир, народжений приблизно 960 року, був онуком великої княгині Ольги та сином князя Святослава. У 970 році Святослав розподілив свої землі між синами: Ярополку дістався Київ, Олегу – Овруч, а Володимиру – Новгород. Через інтриги старшого брата Володимиру довелося втекти до варягів, але пізніше він повернувся з військом і у 978 році захопив київський престол.

Спочатку Володимир був язичником і мав гарем. Однак, коли він вирішив одружитися з візантійською царівною Анною, Константинополь погодився за умови, що князь прийме християнство. Володимира охрестили в Херсонесі, давши йому ім’я Василь. Разом із ним хрестилися його сини, слуги та дружини, від яких Володимир відмовився після шлюбу з царівною.

У 988 році Володимир із Анною повернулися до Києва, де відбулося історичне хрещення у водах Дніпра, яке вплинуло на наступні епохи. Після цього князь почав зводити православні храми, заклав перший кам’яний храм Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинну церкву), куди переніс мощі своєї бабусі Ольги. За його правління у Києві звели храм Софії та кафедральний собор Пресвятої Богородиці.

У 1013 році проти князя затіяли змову його ж сини. Володимир планував провчити їх, але захворів і помер 15 липня 1015 року у Спас-Берестові. Його поховали у Десятинній церкві.

Князя Володимира називають Великим і Володимиром Красне Сонечко за його доброту і милосердя, зокрема за те, що він ділив трапезу з жебраками та відправляв їм їжу. Володимир навіть відмовився від смертної кари, кажучи: “не страчу – гріха боюся”.

Володимир увійшов в історію як хреститель Русі, а до лику святих його зарахували як рівноапостольного.

Церковне свято 15 липня за старим стилем

15 липня за старим календарним стилем святкується Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Народне свято 15 липня

У народному календарі 15 липня відзначають Володимирів день, а також свято Кирики-мокродирики, присвячене святим мученикам Кирику та Іуліті, пам’ять яких також вшановують цього дня. Народні спостереження свідчать, що 15 липня часто бувають дощі. Якщо ж погода сонячна, кажуть: “На Володимира Красне Сонечко сонце червоніше світить”.

Що не можна робити 15 липня

15 липня, як і в інші дні, церква закликає уникати лихослів’я, сварок, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, злості, помсти та зневіри. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Вважається, що цього дня не можна жати хліб, оскільки це погана прикмета. Також не бажано працювати на городі, виконувати важку роботу, наводити лад у домі та вживати алкоголь. Заборонено користуватися гострими предметами – ножицями, пилкою, сокирою, косою – через великий ризик поранитися.

Що можна робити 15 липня

У цей день звертаються до святих з проханням про зміцнення віри, миру та Божої благодаті. До святого Володимира моляться про зцілення від хвороб, зокрема захворювань очей, оскільки за переказами він міг осліпнути, але одужав після хрещення. Також Володимира просять про захист від ворогів, мудрість і допомогу у вирішенні внутрішніх проблем у державі. Рівноапостольний князь є покровителем усіх, хто носить його ім’я.

Народні прикмети радять цього дня випити натщесерце святої води й окропити нею будинок, щоб захистити його від недоброго.

15 липня – іменини

За новим церковним календарем іменини святкують Василь, Володимир, Петро.

За старим стилем іменини у Арсенія та Фотія.