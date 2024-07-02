Не стоит разговаривать с женщинами и оставлять на ночь грязную посуду и одежду: что отмечает церковь 2 июля

Церковный праздник сегодня, 2 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
2 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
2 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Что такое возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Этот праздник основал святой Патриарх Фотий, чтобы почтить знаменательное событие, когда Пресвятая Богородица передала свою ризу для хранения во Влахернский храм в Константинополе. Риза Богородицы стала символом ее материнской молитвы и заступничества за всех верующих. Праздник Возложение ризы является возможностью для верующих почтить Пресвятую Богородицу и ее неземную материнскую заботу. Оно напоминает о ее роли как заступницы перед Богом, а также символизирует материнскую любовь и милосердие, сопровождающие верующих в их духовной жизни.
Народные приметы 2 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: на деревьях начали желтеть листья — рано придет осень;
- на траве много росы — ждите ливней;
- выдался жаркий день — такая погода долго простоит;
- птицы низко летают — к дождю.
Что нельзя делать 2 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит разговаривать с женщинами — накличете на себя неприятности.
- Нельзя оставлять грязную посуду и одежду на ночь.
- Запрещено ссориться, сквернословить.
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