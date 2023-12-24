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24 декабря: какой сегодня день, праздники, традиции, запреты и приметы

24 декабря: какой сегодня день, праздники, традиции, запреты и приметы

Сегодня, 24 декабря 2023 года, большинство христиан мира отмечают Святой вечер. В их числе и верующие Православной церкви Украины. Также чтят память Евгении Римской.

Церковный праздник 24 декабря

Церковный календарь говорит, что в этот день следует вспоминать память Евгении Римской. Она была дочерью Филиппа – римского префекта Египта. Отец Евгении был язычником, при этом был добр и к христианам. Евгения получила хорошее для своего времени образование, в этом ей помогал отец. Однажды среди хранившихся в семейной библиотеке манускриптов Евгения увидели Евангелие от апостола Павла. После того, как девушка прочла это произведение, она стала христианкой. Впоследствии она стала монахиней в христианском монастыре в Риме.

Запреты 24 декабря: что нельзя делать в этот день

  • Запрещено ссориться, ругаться;
  • Не принято к праздничному столу приглашать друзей — это семейный вечер;
  • Не рекомендуется много и громко разговаривать во время праздничного ужина;

Какие известные народные приметы и традиции, связанные с 24 декабря

Предки верили во многие приметы, которые касались 24 декабря:

  • смотрели, какой сегодня день: безоблачное небо указывает, что в следующем году будет много грибов;
  • метель — ждите большой урожай меда;
  • звездное небо — поля уродят;
  • оттепель до плохого урожая.

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Святой вечер

Святой вечер – вечер в канун Рождества, христианского праздника в честь рождения Иисуса Христа.

Рождество Христово — один из церковных праздников, преддверие которого также считается праздником. Сочельник, Святой Вечер, Святая Ужин — все это названия светлого и богатого на традиции праздника. Точного часа рождения Христа в Библии не указано, один считается, что родился Сын Божий в полночь. Возможно, это произошло от старинной европейской традиции.

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, как наши предки заметили. Завтракать и обедать запрещалось (кроме больных, детей, беременных, стариков). На стол обязательно ставили 12 постных блюд – за 12 апостолами и 12 месяцами в году.

Имениники 24 декабря

В этот день именины были Николай, Клавдия, Евгения, Агафья.

Талисманом человека, рожденного 24 декабря, является бирюза. Этому камню очень часто приписывались лечебные и магические свойства. К примеру, издавна верили, что бирюза помогаю устранить усталость, лишит страха.

Родившийся 24 декабря человек по знаку Зодиака – Козерог. Рожденные 24 декабря люди постоянно недовольны собой и стремятся к самосовершенствованию. У них очень сложный характер, сочетающий вспышки гнева и приливы нежности. Такие люди непоседливы, постоянно куда-то спешат и не могут долго заниматься одним делом. При жизни у них обычно бывает несколько браков и разводов.

В этот день родились:

  • 1920 год — украинский языковед, поэт, журналист, общественный деятель Святослав Караванский;
  • 1940 год — украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах Григорий Крисс;
  • 1974 год — главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Алексей Сенюк.

Какие исторические события произошли 24 декабря в Украине и мире

Есть такой календарь важных событий в этот день:

  • 1518 год — король Сигизмунд И разрешает князю Василию Сангушку образовать из села Ковле город с предоставлением ему магдебургского права;
  • 1624 год — гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Военным Запорожским и Крымским ханством;
  • 1814 год — в Генте (ныне Бельгия) Великобритания и США подписывают договор, завершающий англо-американскую войну;
  • 1851 год — во время пожара в библиотеке Конгресса США полностью сгорели 35 тысяч книг и множество уникальных документов;
  • 1871 год — в Каире проходит премьера оперы Джузеппе Верди «Аида», написанная для торжеств по случаю открытия Суэцкого канала;
  • 1903 год — в Великобритании выдают первый регистрационный номер для авто — табличку с номером A1 получил герцогРассел, брат философа Бертрана Рассела;
  • 1908 год — в Париже открывается первое международное авиашоу;
  • 1914 год — немецкий самолет сбрасывает бомбу на английский город Дувр, совершив первое в истории авиабомбардировку;
  • 1920 год — на сцене «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) выдающийся итальянский певец Энрико Карузо исполняет последнюю в своей карьере партию — Элеазара (Галеве «Дочь кардинала»);</ li>
  • 1991 год — независимость Украины признают Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия;
  • 1997 год — проходит первый концерт группы «Мандри», этот день считается датой основания группы;
  • 2004 год — запускают на орбиту украинский спутник «Січ-1М».

Какой сегодня день в Украине и мире

24 декабря День работников архивных учреждений. Профессиональный праздник, установленный приказом президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году. К тому времени именно библиотечно-архивный отдел стал первым государственным органом, управлявшим архивными документами. Он был создан еще в начале XX века и функционировал с 1917 года. В 1999 году организация получила новое название — Государственный комитет архивов Украины.

А еще 24 декабря отмечают День покупателя в последнюю минуту. Событие указывает на феномен шопинга в последнюю минуту. Поэтому она посвящена всем тем, кто откладывает поход за подарками родственникам, друзьям, близким и совершает их в канун Рождества.

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