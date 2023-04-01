Сегодня в Одессе заработают городские фонтаны

1 апреля в Одессе заработают несколько фонтанов. Все они расположены в центре Одессы возле знаменитых достопримечательностей.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Итак, в первый день второго месяца весны в Одессе порадуют своей работой такие фонтаны:
- на Театральной площади,
- в сквере Пале-Рояль,
- Городскому саду,
- на Соборной площади,
- фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.
Фонтаны будут работать с 9.00 до 21.00
Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, как проходит расконсервация фонтана в Городском саду и связанные с этим истории.
Также мы писали про удивительный фонтан-зерно, создаваемый одесским скульптором для столицы Украины — Киева.
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