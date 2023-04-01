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Сегодня в Одессе заработают городские фонтаны

Сегодня в Одессе заработают городские фонтаны

1 апреля в Одессе заработают несколько фонтанов. Все они расположены в центре Одессы возле знаменитых достопримечательностей. 

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Итак, в первый день второго месяца весны в Одессе порадуют своей работой такие фонтаны:

  • на Театральной площади,
  • в сквере Пале-Рояль,
  • Городскому саду,
  • на Соборной площади,
  • фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.

Фонтаны будут работать с 9.00 до 21.00

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, как проходит расконсервация фонтана в Городском саду и связанные с этим истории. 

Также мы писали про удивительный фонтан-зерно, создаваемый одесским скульптором для столицы Украины — Киева.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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