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В одесском Горсаду расконсервировали фонтан (фоторепортаж)

В одесском Горсаду расконсервировали фонтан (фоторепортаж)

В одесском Горсаду расконсервировали фонтан. Хлопоты по подготовке фонтана в центре Одессы коммунальщики ведут, несмотря на непогоду. С фонтана «сняли зимние одежды», даже включили подсветку, проводятся и другие работы.

Настоящая весна в Одессе начинается с запуска фонтанов. Так, во всяком случае, считают многие одесситы. Обычно это происходит 1 апреля. Судя по всему, фонтан в одесском Горсаду собираются запустить вовремя. Хотя рабочие мне сказали, что точной даты назвать сейчас не могут.

Фонтан в Горсаду до расконсервации

Так выглядел фонтан в период консервации

В прошлом году с запуском фонтана в Горсаду (как, впрочем, и с некоторыми другими) была «заминка»: его запустили позже, это произошло лишь 20 апреля. Война во многое вносит свои коррективы…

Ну а сам фонтан «раздет», прохожие этому радуются, но шутят: «Вы только в такую бурю не запускайте его, пожалуйста. Нам и без фонтана сегодня прохладой веет!»

Фонтан в Горсаду расконсервировали
Фонтан в одесском Горсаду
Одесский коммунальщик в Горсаду
Одесса, Горсад, фонтан
Расконсервировали фонтан в Горсаду

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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