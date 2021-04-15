В Одессе починили испорченный вандалами фонтан на Театральной площади

Сегодня одесские коммунальщики отремонтировали фонтан на Театральной площади после очередной атаки вандалов.

Как сообщили на коммунальном предприятии «Сервисный центр», специалисты восстановили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.

Напомним, 12 апреля неизвестные повредили форсунку, и работа фонтана была остановлена на неопределенный срок. Сегодня ремонтные работы были завершены и фонтан снова работает.

Кроме того, «Сервисный центр» продолжает расконсервацию других городских фонтанов после зимы. Так, сегодня коммунальщики запустили Фонтан-мемориал, установленный в Прохоровском сквере в память о жертвах Второй мировой войны.

Отметим, что фонтан у Оперного театра уже не в первый раз не дает покоя вандалам. Так, 7 сентября 2020 года неизвестные сломали две форсунки и трубопровод в верхней чаше фонтана. А ровно через месяц коммунальщикам снова пришлось ремонтировать пострадавший фонтан: вандалы снова сломали форсунку и повредили трубопровод.

Фото: КП «Сервисный центр»