Новости Одессы и Одесской области

В центре Киева установят удивительный фонтан-зерно одесского скульптора

В центре Киева установят удивительный фонтан-зерно одесского скульптора

Фонтан высотой в 4 метра и посвященный украинскому мыслителю Григорию Сковороде будет установлен в 2023 году. Автор оригинального сооружения — Михаил Рева, известный скульптор из Одессы.

Об этом сообщили в благотворительном фонде Дениса Парамонова, который инициировал и финансирует проект.

В основе композиции будет зерно, внутрь которого вмонтированы вазы и амфоры разного размера. Созданный фонтан из бронзы и гранита будет достигать высоты почти 4 метра. Уже проводятся подготовительные геодезические работы на месте, где установят фонтан. Композиция изготовлена из бронзы и гранита

«Идея Сковороды о «философском источнике» заключается в представлении о божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда — человека, принимающего его», — говорится в сообщении фонда.

фонтан в виде огромного зерна

Фонтан в виде зерна-жизни, авторства Михаила Ревы

скульптор Михаил Рева с амфорой

Скульптор Михаил Рева

Чертежи расположения фонтата-зерна

Одесский скульптор Михаил Рева проводит рассчеты.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе презентовали концепцию будущего Мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО. Среди его авторов — одесский скульптор Михаил Рева.

Также мы писали, что одесский скульптор Михаил Рева готовит подарок городу — новую скульптуру.

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Фото благотворительного фонда Дениса Парамонова

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