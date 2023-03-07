В центре Киева установят удивительный фонтан-зерно одесского скульптора

Фонтан высотой в 4 метра и посвященный украинскому мыслителю Григорию Сковороде будет установлен в 2023 году. Автор оригинального сооружения — Михаил Рева, известный скульптор из Одессы.
Об этом сообщили в благотворительном фонде Дениса Парамонова, который инициировал и финансирует проект.
В основе композиции будет зерно, внутрь которого вмонтированы вазы и амфоры разного размера. Созданный фонтан из бронзы и гранита будет достигать высоты почти 4 метра. Уже проводятся подготовительные геодезические работы на месте, где установят фонтан. Композиция изготовлена из бронзы и гранита
«Идея Сковороды о «философском источнике» заключается в представлении о божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда — человека, принимающего его», — говорится в сообщении фонда.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе презентовали концепцию будущего Мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО. Среди его авторов — одесский скульптор Михаил Рева.
Также мы писали, что одесский скульптор Михаил Рева готовит подарок городу — новую скульптуру.
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Фото благотворительного фонда Дениса Парамонова