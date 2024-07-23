Два года со дня гибели командира одесской 28-й бригады Виталия Гуляева

Два года со дня гибели командира одесской 28-й бригады Виталия Гуляева

Сегодня, 23 июля 2024 года, исполнилось ровно два года со дня гибели командира 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Рыцарей Зимнего Похода полковника Виталия Гуляева.

Для многих Виталий Гуляев запомнился искренним другом с очень веселым жизнерадостным нравом. Под его командованием 28-я ОМБр сыграла огромную роль в обороне Одессы и Одесской области, а затем приостановила наступление российских войск на Николаев. 

Именно он должен был одним из первых заходить в освобожденный одесскими рыцарями Херсон. В историю Украины Виталий войдет храбрым воином.

Напомним, командир 28-й бригады полковник Виталий Гуляев погиб смертью храбрых 23 июля 2022 года в бою с российскими оккупантами.

После его гибели 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего похода возглавил полковник Юрий Мадяр.

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