Два года со дня гибели командира одесской 28-й бригады Виталия Гуляева

Для многих Виталий Гуляев запомнился искренним другом с очень веселым жизнерадостным нравом. Под его командованием 28-я ОМБр сыграла огромную роль в обороне Одессы и Одесской области, а затем приостановила наступление российских войск на Николаев.

Именно он должен был одним из первых заходить в освобожденный одесскими рыцарями Херсон. В историю Украины Виталий войдет храбрым воином.

Напомним, командир 28-й бригады полковник Виталий Гуляев погиб смертью храбрых 23 июля 2022 года в бою с российскими оккупантами.

После его гибели 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего похода возглавил полковник Юрий Мадяр.

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