На фронте погиб командир одесской 28-й бригады – депутат Киеврады

Имел честь знать отважного, настоящего командира, патриота Украины! Одесчина, Бессарабия, низко поклонимся герою, отдавшему свою жизнь защищая юг Украины, наши с вами семьи от нашествия рашистов,

— написал у себя в Facebook Павел Бойченко.

Под командованием Виталия Гуляева одесская 28 бригада остановила продвижение российских войск на юге и, отбросив их, шаг за шагом начала очищать от плохие Николаевщину и Херсонщину.

Информацию о гибели Виталия Гуляева подтвердила также волонтер Антония Селина.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Доме офицеров простились с комбатом морских пехотинцев.

Также мы рассказывали, что защищая небо Одещины, погибли четыре офицера зенитной ракетной Одесской бригады.