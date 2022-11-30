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В Одессе появятся улицы имени Виталия Гуляева и двух военных бригад

В Одессе появятся улицы имени Виталия Гуляева и двух военных бригад

30 ноября депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании улиц в честь полковника Виталия Гуляева и двух бригад ВСУ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе планируют дать названия улицам в честь полковника Виталия Гуляева и его 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, а также 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время городская историко-топонимическая комиссия должна предоставить предложения и рекомендации по переименованию объектов топонимики.

Полковник Виталий Гуляев, командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник, погиб 23 июля в результате ракетного удара российских агрессоров.

28-я отдельная механизированной бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, и 35-й отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского базируются в Одесской области.

Их подразделения стали основными силами, защищавшими Одессу отторжения российских оккупантов. Сейчас обе бригады принимают участие в обороне и освобождении украинской земли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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